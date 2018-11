LIVE TMW - Udinese, Pradè: "Rinnovati anche Samir, Lasagna e Larsen"

Fine della conferenza stampa.

Pradè in chiusura. "I tifosi chiedono di vincere le partite, cercheremo di farlo. Il rinnovo di de Paul dimostra che la società lavora, sta attenta e ha voglia di crescere".

Pradè sull'estate. "C'è stato meno turbolenza rispetto a quanto uscito. Quello dove non ti ha risposto lui... deve diventare più cattivo nelle situazioni da gol. Rodrigo ha potenzialità enormi in fase realizzativa".".

Lasagna e Samir 2023, Larsen 2022.

Prende la parola Pradè: "Abbiamo rinnovato Samir, Lasagna e Stryger Larsen. Non abbiamo fatto una conferenza perché le situazioni non erano contingenti. Questa perché ci sono cambiamenti, si parla di una situazione in estate abbastanza complessa, si arriva a un quinquennale con la massima condivisione da parte del calciatore, che ringraziamo, e il club".

Parla Collavino: "Siamo qui per dare la bella notizia del rinnovo di Rodrigo De Paul, fino al 30 giugno 2023. Un contratto di cinque anni ed è il segnale della grande fiducia che la società ripone nei confronti del calciatore che è ampiamente ripagata".

Alle 12.15 è prevista una conferenza stampa con Daniele Pradè e Franco Collavino.