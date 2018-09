LIVE TMW - Udinese, Velazquez: "Felice per De Paul, Behrami importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di campionato per l'Udinese, attesa domani dalla sfida di campionato contro il Bologna. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico dei friulani, Julio Velazquez. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com a partire dalle 13.00.

13.03 - Arrivato Velazquez in sala stampa.

Ci sono indicazioni per la formazione di domani? Ci sarà Behrami dall'inizio? "Vediamo, come sempre. Non mi piace parlare dell'undici che giocherà, soprattutto per non dare vantaggi agli avversari. E' chiaro che Behrami sia un calciatore importante per noi, è un leader. Vedremo domani se può giocare, in 24 ore può succedere di tutto. Penso che non è facile giocare tre gare nel giro di una settimana, ora non posso decidere al 100% perché manca ancora tanto tempo all'inizio del match".

Danilo farà una gara gagliarda visto il suo addio a Udine. "In questo momento Danilo non è nella nostra rosa, però posso dire che ha avuto una buona carriera in questa Società. Era il capitano, lo è stato per tanti anni. Per questo gli auguro il meglio nel mondo del calcio e fuori, quando s'è allenato con noi ha fatto bene. Non posso dire nulla di male sul ragazzo. Mi piace parlar bene della gente che lo merita, credo che Danilo abbia fatto molto bene in questo club ma ora gioca in un'altra squadra e noi dobbiamo pensare soltanto a vincere".

Cosa si aspetta dal Bologna? "Tutte le gare vanno affrontate col giusto piglio, il Bologna è una squadra forte. Si chiude bene, è molto valida nella transizione offensiva. Non sarà facile affrontare i felsinei, il Bologna ha una formazione che vuole salvarsi così come lo vogliamo noi. Mi aspetto una gara difficile, dura, sarà importante avere la giusta concentrazione per 95'".

De Paul è stato convocato nella nazionale argentina. "Complimenti a lui per questa chiamata, sono felice per il ragazzo. Abbiamo parlato tanto, so che è molto felice per questa convocazione. Io, il club, lo staff e i compagni di squadra siamo molto soddisfatti. Questa situazione è positiva per noi, perché Rodrigo parla bene del lavoro che facciamo giorno dopo giorno. L'Udinese deve fare questo. I ragazzi devono capire che, se il collettivo funziona, poi fanno bene anche i singoli. Rodrigo ha fatto bene come singolo ma anche nella squadra. E' un ragazzo straordinario, ma non è arrivato al 100% della sua maturità. Questo è il mio obiettivo, far rendere i ragazzi al massimo. Credo che De Paul possa fare ancora meglio, ma sono molto felice per lui".

Terza gara in sette giorni, avete recuperato energie fisiche e mentali? "Domani arriviamo in modo positivo alla gara, è stata una settimana diversa e strana. Era importante il riposo, ma stiamo bene. Dopo la sfida alla Lazio la squadra sta bene, perché abbiamo giocato per vincere. Fisicamente tutti abbiamo visto una squadra forte, siamo arrivati in modo positivo a fine gara. Per domani sono fiducioso, la squadra è buona. Possiamo vincere, perdere o pareggiare ma sappiamo di essere arrivati in modo positivo alla sfida di domani".

La gara di domani contro il Bologna somiglia a quella di domenica scorsa a Verona. "Bisogna pensare a una partita alla volta, ora in testa abbiamo il Bologna. Deve essere così nella vita e nel calcio, voglio che la squadra pensi a un avversario alla volta. Non è facile, giochiamo contro una squadra forte e in trasferta. Arriviamo bene all'appuntamento, vogliamo vincere la partita".

Pussetto e Machis in ballottaggio sulla destra? "Può giocare anche D'Alessandro, oppure De Paul. Dipende da noi, dal modulo, dall'avversario, dallo stato fisico dei calciatori. Tutto dipende da varie cose. Abbiamo più chance, domani può giocare D'Alessandro o De Paul. C'è bisogno di dare tutto, i ragazzi hanno doti differenti ma hanno qualità e buona mentalità".

13.15 - Terminata la conferenza stampa di Velazquez.