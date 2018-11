LIVE TMW - Under 21, Di Biagio: "Ho avuto risposte, ma patiamo la stanchezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.32 - E' ancora tempo di analisi in casa Under 21, col ct Luigi Di Biagio che parlerà a breve dalla sala stampa del Mapei Stadium analizzando il ko raccolto nell'amichevole disputata oggi contro la Germania campione d'Europa: "E' una partita simile a quella di giovedì con l'Inghilterra, ben giocata per un'ora e in cui abbiamo preso dei gol troppo leggeri, siamo stati molli nella ripresa. Difficile commentare la prova dei ragazzi, dal punto di vista della dedizione non ho nulla da rimproverare. Ci sono mancate un po' le gambe dopo un'ora, fisicamente non stiamo benissimo".

Hai avuto risposte da queste due gare?

"E' sempre così, ci sono risposte che un allenatore ha nel bene e non male. Le difficoltà non sono mancate in queste due gare, ma va bene così".

Il gol dello svantaggio ha scosso i ragazzi, ti aspettavi di più a livello di reazione?

"Siamo andati subito sotto e la stanchezza ci ha colto di sorpresa, in particolare per 3-4 ragazzi".

Ti aspettavi maggiore cattiveria sotto porta?

"Lo dicevo prima, nel primo tempo potevamo stare due a zero per noi e invece siamo andati al riposo sull'1-1, c'erano anche diversi giocatori a rischio infortunio. Un paio di giocatori farli scendere in campo due volte su due è stato anche rischioso".

Quante partite vorrebbe fare da qui a giugno?

"Ne vorrei fare altre venti, ma penso di averne solo due a marzo".

Il bilancio dopo due amichevoli a cui tenevi tanto:

"Dal punto di vista dei risultati non è buono, ma c'è la consapevolezza che la distanza non è ampia".

E' stato un peccato perdere giocatori per una sperimentazione in ottica Nazionale maggiore?

"E' un problema che hanno tutte le Under 21, il nostro lavoro è mandare giocatori in Nazionale A. Ce l'ha l'Inghilterra e la Germania, non ne voglio sentire parlare".

20.42 - Termina qui la conferenza stampa di Luigi Di Biagio.