LIVE TMW - Under 21, Di Biagio: "La sconfitta bruci, anche in amichevole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.36 - Al termine della sfida persa contro l'Under 21 del Belgio, il ct degli Azzurrini Luigi Di Biagio parla così in conferenza stampa dalla pancia della Dacia Arena: "Rispetto a un mese fa abbiamo giocato diversamente, storicamente a settembre abbiamo difficoltà, mentre oggi abbiamo provato e faccio fatica a commentare una sconfitta così. Non meritavamo di perdere e abbiamo perso, da un certo punto di vista sono soddisfatto".

Un commento sulla prova dei due bianconeri oggi in campo?

"Mandragora gioca con me da quattro anni, la sua è una storia positiva, Scuffet ha preso gol sull'unico tiro in porta. Positive entrambe le loro prestazioni così come tutto il loro apporto".

Sedici tiri fuori, è una questione di scelta di tiro, di imprecisione o fretta?

"Andare al tiro sedici volte è un dato significativo, sicuramente è questione di precisione ma ho contato anche tante occasioni create in cui non siamo riusciti nel passaggio decisivo. Dobbiamo migliorare su questo ma oggi io pensavo meritassimo il successo, figuriamoci di perdere".

Parigini in gran spolvero:

"Si è creato tante situazioni da gol, ha avuto il coraggio di creare tanto come Kean, mi hanno permesso di provare nuove soluzioni con un centravanti più basso e più gioco sulle fasce".

Terza sconfitta in cinque gare, quanto è difficile preparare un Europeo giocando solo amichevoli?

"Non è il massimo, ma è quello che dobbiamo fare da qui all'Europeo e che facciamo da un anno: amichevoli non lo sono mai, le partite che abbiamo perso ci devono bruciare, ma quello che hai detto è un dato oggettivo e proveremo a rimediare già dalla prossima".