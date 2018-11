LIVE TMW - Valencia, Neto: "Alla Juve non stavo bene. Domani voglio vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al fianco del tecnico Marcelino, in conferenza stampa per il Valencia parlerà il portiere Neto Murara, grande ex della sfida con la Juventus. Segui su TMW le sue parole:

Sul suo ritorno a Torino: "Ho le migliori sensazioni possibili. E' stupendo essere qua e poter giocare una gara di questo livello. Se fossi rimasto sarei stato titolare? Non saprei, ha tutto a che fare col destino. Io ho vissuto due anni in cui non sono stato bene, non volevo stare in quella situazione. Non so come sarebbe andata, ma sono felice della decisione presa col Valencia e domani voglio solo vincere".

Su Szczesny: "E' una domanda difficile, non è semplice commentare le qualità dei miei colleghi. Sta facendo un'ottima stagione, proprio come aveva fatto alla Roma. Io però penso a me stesso, mi auguro che le mie qualità possano aiutare la squadra a vincere domani".

Sulla partita: "Arriviamo carichi a questa gara. L'ambiente sarà caldo, ma noi abbiamo tutte le qualità per imporre il nostro gioco e centrare un bel risultato qua a Torino. Dipende tutto da noi".

Sulla crescita della squadra dopo 3 vittorie consecutive: "Ho visto una crescita molto importante. C'è stato un momento in cui i risultati non arrivavano, ma le prestazioni ci sono sempre state. Ora c'è un ambiente diverso, stiamo facendo gare di grande livello ed intensità. L'importante è che la squadra non abbia perso fiducia ed il proprio stile di gioco. Ora dobbiamo proseguire su questo livello ed i risultati non potranno far altro che arrivare".