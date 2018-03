LIVE TMW - Verona, Pecchia: "Dormito sull'episodio iniziale. Sul 3-0 era finita"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

18.04 - Terminata la conferenza stampa di Fabio Pecchia

Che Inter ha visto? - "Forte, una squadra che ha un'identità importante. Noi abbiamo fallito nel mantenere lucida la squadra tutta, al di là degli errori tecnico-tattici".

Nicolas poteva risparmiarsi il rosso? - "Sono situazioni di gioco. Giocherà qualcun altro al suo posto. In campo si fanno valutazioni non sempre giuste".

Perché un errore così da rimessa laterale? - "Brava l'Inter, noi abbiamo dormito. C'è poco da spiegare. Certe disattenzioni pesano perché incidono in primis sul piano mentale".

Il Verona non sembrava avere anima in campo... - "Non paragono il Verona all'Inter. Utilizzerei comunque un altro termine perché prendere subito gol dopo 35 secondi taglia le gambe a chiunque. Avrei voluto vedere le altre squadre al posto nostro. Sul 3-0 era finita. Sono felice però per la prestazione in particolare di Fares".

Gara subito segnata... - "Basta un episodio e cambia già la partita. Analizzeremo tutto domani con calma per ridare il giusto valore alla nostra gara".

17.58 - Iniziata la conferenza stampa di Fabio Pecchia

17.30 - Zero punti per il Verona a San Siro che, escluso il palo colpito da Aarons, quasi mai è riuscita a mettere davvero in difficoltà l'Inter. A breve l'allenatore degli scaligeri, Fabio Pecchia, parlerà della sfida ai giornalisti presenti allo stadio Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com