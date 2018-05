LIVE TMW - Vertice positivo: Allegri alla Juve anche la prossima stagione

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Juve è già futuro. Come annunciato da Massimiliano Allegri sabato, giorno della festa per il settimo scudetto consecutivo, tecnico e società si sono date appuntamento a oggi: sul tavolo il rinnovo del contratto dell'allenatore livornese e le strategie di mercato di un collettivo che, giocoforza, subirà un robusto restyling.

13.15 - SUMMIT POSITIVO: ALLEGRI RESTA ALLA JUVENTUS - Sensazioni positive: Massimiliano Allegri sarà ancora sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Voci dalla Continassa parlano infatti di un summit andato a buon fine tra l'allenatore, Agnelli e la dirigenza bianconera. Tre ore di vertice dove le parti hanno discusso di calciomercato e di progetti. Futuri. Con Allegri.

12.41 - ANCHE AGNELLI LASCIA LA SEDE - Pochi minuti dopo Allegri, anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli - in compagnia del responsabile della comunicazione Claudio Albanese - ha lasciato la sede del club bianconero senza rilasciare dichiarazioni. Il vertice tra club e allenatore è stato positivo, le parti procedono verso un futuro comune.

12.32 - ALLEGRI USCITO DALLA SEDE - Massimiliano Allegri ha appena lasciato la sede della Juventus. Il tecnico bianconero è sfrecciato via a bordo della sua auto senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti.

11.40: TORNA MAZZIA - Rientra alla Continassa il responsabile finanziario del club, Aldo Mazzia, passando davanti ai cronisti presenti e senza rilasciare dichiarazioni.

10.45: ESCE ALDO MAZZIA - Il direttore finanziario bianconero esce in auto dalla sede della Juventus.

9.20: ARRIVA ALLEGRI - Massimiliano Allegri si materializza nella sede della Continassa, poco dopo l’arrivo degli uomini della società bianconera.

8.50: SOCIETÀ IN SEDE - Alla Continassa arrivano il direttore generale Beppe Marotta, in compagnia di Fabio Paratici e del vice presidente Pavel Nedved. A ruota si presenta anche Aldo Mazzia, l’amministratore delegato bianconero lato finanziario.