LIVE TMW - Young Boys, Seoane: "Juve? Esperienza e qualità. Ma ci proviamo"

Fonte: Edoardo Siddi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Champions League per la Juventus di Max Allegri che a Berna contro lo Young Boys scenderà in campo per conquistare il primo posto del girone. Gli svizzeri, già eliminati e certi del quarto posto, proveranno comunque a dare battaglia per salutare nel migliore dei modi la competizione. Fra pochi minuti potrai seguire su TMW le parole del tecnico elvetico Gerardo Seoane in presa diretta.

Sulle motivazioni per l'ultima partita: "La Champions ha le migliori squadre, ma lo Young Boys se trova una giornata importante e magari l'avversario non al massimo può portare a casa almeno un punto".

Sul tipo di gara dopo la sconfitta dell'andata: "Difficile da dire. Abbiamo fatto passi in avanti rispetto all'andata, contro Valencia e Manchester United abbiamo mostrato di stare meglio e di proporre un calcio più offensivo".

Su come rimpiazzare Sulejmani: "Sicuramente mancherà alla squadra, gli auguro una buona guarigione. Abbiamo, però, giocatori bravi che lo possono sostituire".

Sulla differenza fra Champions e campionato: "La differenza è negli scontri diretti. La Champions è più dura, i giocatori sono più difficili da marcare. Giocatori della qualità di Dybala e Cristiano Ronaldo non si trovano così spesso nel campionato svizzero. Senz'altro allo Young Boys manca un po' di esperienza internazionale, rispetto alla Juventus".

Sui giocatori della Juve al Bernabeu per il Superclasico: "Non è mio compito criticare gli altri. Credo che la Juve affronterà questa partita al massimo del suo potenziale e non mi aspetto regali in tal senso".

Su Cristiano Ronaldo: "Contenere grandi campioni come lui è molto difficile, a volte impossibile. Però se tre persone marcano Ronaldo gli altri restano da soli, quindi bisogna difendere collettivamente. È difficile, ma siamo contenti di affrontarlo".