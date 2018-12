© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson, ex portiere della Roma e attualmente al Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Roma mi manca, ma con il Liverpool mi sono ambientato bene. E' un piacere tornare qui. Liverpool-Napoli? Sì, Klopp ce l'ha fatta preparare fin da subito. Io conosco la forza del Napoli, come tutti gli altri del Liverpool. Li abbiamo conosciuti al San Paolo all'andata, sappiamo di dover lavorare sodo per vincere con due gol di scarto. Non è facile, ma abbiamo fiducia nelle nostre qualità. Abbiamo ancora tante partite importanti in Premier, dobbiamo pensare prima a quelle".