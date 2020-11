Liverpool-Atalanta, le ultime: dubbio Iliic-Muriel, ma il colombiano è letale a gara in corso

Altra sfida di prestigio per l'Atalanta, che stasera affronterà il Liverpool ad Anfield nella quarta giornata di Champions League: nel match di andata i nerazzurri hanno incassato ben cinque reti, ora l'obiettivo è quello di evitare un passivo così pesante e cercare di strappare almeno un punto, anche se la qualificazione passerà dalle prossime due sfide con Midtjylland e Ajax.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - I campioni d'Inghilterra in carica recuperano Salah - dopo la positività al Covid-19 -, ma dovranno fare a meno di Van Dijk, Gomez e Alexander-Arnold: Klopp pare intenzionato a fare girare i suoi, con Neco e Rhys Williams, Matip e Tsimikas davanti ad Alisson. Jones e Wijnaldum andranno in cabina di regia con Salah, Diogo Jota e Minamino che agiranno alle spalle di Origi. Firmino e Manè, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero partire dalla panchina.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini dovrà fare a meno di Pasalic e Depaoli, Caldara, Malinovskyi e Sutalo. In difesa spazio a Toloi, Romero e Djimsiti con Gollini tra i pali, anche se Palomino ha guadagnato posizioni ed è in ballottaggio con l'albanese. De Roon e Freuler andranno in mezzo al campo con Hateboer e Gosens sugli esterni, mentre Gomez si piazzerà sulla trequarti. Due maglie per tre giocatori in attacco: al momento Ilicic e Zapata potrebbero partire dal primo minuto, ma lo sloveno potrebbe anche lasciare spazio a Muriel. Al momento il colombiano sembra considerato più un'arma da "gara in corso".