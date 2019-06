Liverpool campione, le aperture in Inghilterra: trionfo di Klopp e Salah

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Liverpool ha conquistato la Champions League 2018-19. La squadra di Jurgen Klopp ha battuto per 2-0 il Tottenham nella finale tutta inglese disputata al Wanda Metropolitano di Madrid. Grande enfasi, ovviamente, in tutto il Regno Unito per questa meravigliosa serata per tutto il calcio britannico. Queste sono le aperture dei maggiori portali sportivi d'Oltremanica: dalla rivincita di Salah a quella di Klopp, fino all'uomo della provvidenza, Divock Origi, piovono complimenti per tutti i Reds.

Daily Mail - "Liverpool are Champions!"

Express - "Tottenham-Liverpool 0-2, Reds 2019 Champions"

Sun Sport - "Red-Emption. Salah and Origi fire Reds to sixth Euro crown a year after heartache"

Daily Star - "Liverpool beat Spurs in Final"

Mirror - "Klopp's kings of Europe! Liverpool win their sixth European Cup as Salah and Origi goals break Tottenham hearts to cap magical night in Madrid".

Independent - "Salah and Origi win Champions League final for Liverpool"