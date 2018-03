Liverpool, doppio obiettivo in serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se da un lato il Liverpool guarda con preoccupazione alla serie A per il rischio concreto di perdere Emre Can con direzione Juventus, dall’altro i Reds hanno almeno un paio di obiettivi concreti che giocano attualmente nel nostro campionato. In primo luogo Jurgen Klopp mira al napoletano Jorginho: il tecnico tedesco è convinto che l’oriundo possa rappresentare il tassello ideale per la propria linea mediana, e vorrebbe concretizzarne l’acquisto nella prossima estate. Missione complicata, ma non quanto l’altro ambizioso progetto della dirigenza di Anfield Road, ovvero quella di regalare alla Kop i miracoli di Alisson. L’estremo difensore della Roma, oltre ad essere considerato incedibile dai giallorossi, è anche corteggiato da società con una disponibilità economica anche superiore rispetto a quella dei Reds: scenario che mette di conseguenza in dubbio la buona riuscita dell’assalto al portiere verdeoro.