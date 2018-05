Liverpool, due sogni “Italiani” per la porta dopo il flop Karius

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il disastro sportivo che ha contraddistinto la nefasta finale di Champions di Karius e di conseguenza del Liverpool, ha riacceso i fari del mercato dei Reds sulla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Tra i profili ipotizzati dalla stampa britannica, oltre al sogno Oblak, spiccano due soluzioni italiane e difficili da perseguire. La prima scelta sarebbe infatti rappresentata dal portiere della Roma Alisson, ovvero uno degli incedibili dichiarati tali dalla società giallorossa in più di una circostanza. In seconda battuta torna attuale anche la pista legata a Gigio Donnarumma, il cui rapporto con l’ambiente Milan viene descritto come non idilliaco. Scenari complicati che però per la stampa britannica restano degni di menzione.