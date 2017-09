Liverpool, Emre Can via a zero. Ma è già pronto il sostituto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool sembra ormai costretto a rassegnarsi: a gennaio o a giugno si consumerà, a meno di clamorose sorprese, l’addio di Emre Can, diretto alla Juventus. I bianconeri hanno concluso la campagna acquisti estiva senza l’atteso colpo a centrocampo, ma l’acquisto sembra solo rimandato a una delle prossime due sessioni estive. I Reds potrebbero ricevere un’offerta già a gennaio, ma non sarà particolarmente onerosa, visto che il calciatore è in scadenza il prossimo giugno. Non ha senso svenarsi per qualcosa che puoi avere gratis, a meno che non ti serva subito. Il giocatore ha già un accordo di massima con il club bianconero, sebbene fino al momento del nero su bianco non si possa mai essere effettivamente certi della buona conclusione dell’affare: basti pensare a Witsel, dato per fatto per mesi, senza contare Keita. Intanto il Liverpool si è già assicurato il sostituto: si tratta di Naby Keita del Lipsia, che arriverà la prossima estate. Per il resto si proverà a non perdere a zero il turno.