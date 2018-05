Liverpool, Henderson: "Che delusione, serata no ma il Real ha meritato"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la finale persa contro il Real Madrid, il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha dichiarato a BT Sport: "Naturalmente è deludente, siamo riusciti a rientrare in partita e segnare, ma abbiamo commesso errori e il Real Madrid è stato davvero bravo, è un squadra fantastica e ha meritato di vincere. Quando Mo Salah si è infortunato, hanno iniziato a dominare con il pallone, hanno segnato un gol in fuorigioco nel primo tempo ma siamo rimasti in partita, credevamo ancora di poter andare avanti, ma ci sono stati un paio di gol che in un'altra serata non sarebbero entrati".