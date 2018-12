© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, intervenendo in conferenza stampa è tornato a parlare del sorteggio degli ottavi di Champions League (i Reds affronteranno il Bayern Monaco): "Per essere onesti al 100%, negli ottavi, c'erano solo due club che non mi piacevano davvero. Il Dortmund, perché non volevo incontrarlo così presto, poi la Juventus, perché per me è la favorita del torneo. Sarà davvero difficile battere i bianconeri in questa stagione. Sono così esperti che questa assomiglia un po' all'ultima occasione di questa rosa. Il Dortmund? Se ci incontrassimo dopo gli ottavi andrebbe bene, vuol dire che è positivo per entrambi i club e lì vedremo cosa accadrà".