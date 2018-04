Liverpool, Klopp: "Col City riflettori su Salah, potevamo giocare nudi"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato della situazione interna alla sua squadra in vista della gara contro la Roma, come raccontato dal Daily Mirror: "Questo è davvero un grande gruppo e a tutti piace l'attesa, l'attenzione che c'è verso Salah. Nell'allenamento prima della sfida di ritorno col City ho detto ai ragazzi 'andiamo, potremmo uscire dallo spogliatoio nudi e nessuno se ne accorgerebbe perché il pubblico guarderà Salah'. Ora andremo a Roma e non credo che l'attesa sarà minore di come è stata fino ad oggi. Sono stati i ragazzi ad aver creato questa atmosfera nel gruppo e questa è una cosa positiva sempre. Altre squadre possono avere grandi giocatori, ma non un grande gruppo. Abbiamo una grande chance di creare qualcosa di importante per il futuro, siamo giovani e con grandi potenzialità. La mia impressione è che tutti siano eccitati all'idea di far parte di questa squadra".