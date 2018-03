Liverpool, Klopp esalta Anfield. Dubbi spazzati via, futuro con i reds

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - Jurgen Klopp sta portando il Liverpool alla seconda qualificazione consecutiva in Champions League. I reds sono terzi con un margine di 7 punti di vantaggio sul Chelsea, se pur con una partita in più. Ma soprattutto danno segno di essere in grande forma. Squadra spettacolare in Inghilterra ma anche in Europa dove si giocherà l'accesso alle semifinali di Champions contro il Manchester City. La partenza di Coutinho dimenticata dalle magie di Salah, chiesto espressamente dal tecnico tedesco. Note stonate nelle coppe nazionali, dove sono arrivate due eliminazioni precoci.

LA SITUAZIONE ATTUALE - la sconfitta col Tottenham a ottobre per 4-1 aveva posto qualche dubbio alla stampa inglese sulla bontà del progetto con il tedesco alla guida. E l'esonero di Ancelotti da parte del Bayern suggeriva un futuro dello stesso Klopp in Baviera dalla prossima stagione. Tutto dimenticato: a Liverpool sono pazzi del proprio allenatore e da anni ad Anfield non si vedeva una squadra così spettacolare.

Contratto fino al 30 giugno 2022

Stipendio: 8 milioni

Permanenza: 90%