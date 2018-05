Liverpool, Klopp: "Karius? Il secondo errore dipende dal primo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta subita in finale di Champions League, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha detto: "Abbiamo iniziato bene e abbiamo giocato esattamente come volevamo. La situazione tra Ramos e Salah è sembrata molto brutta ed è stato uno shock per la squadra, abbiamo perso lo slancio positivo e sono subito venuti fuori. Siamo caduti in basso e non siamo riusciti a raggiungere Luka Modric o Toni Kroos, abbiamo dovuto correre e lavorare, l'abbiamo fatto e abbiamo pareggiato. Cosa posso dire dei gol? Ne abbiamo segnato uno, ne hanno segnati tre. Karius? È un peccato in un match come questo, in una stagione come questa. Mi dispiace per lui, è un ragazzo fantastico. Il secondo errore è dovuto dal primo".