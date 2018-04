Liverpool, Klopp: "Salah? Fosse per me vincerebbe il Pallone d'Oro"

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha così parlato a Premium Sport dopo la semifinale d'andata di Champions vinta 5-2 dai Reds contro la Roma: "Lotteremo fino alla fine ma non è andato tutto secondo piani. Vero che abbiamo fatto cinque gol ma ne abbiamo concessi due. Abbiamo avuto anche un brutto infortunio (Oxlade-Chamberlain, ndr) e la partita di ritorno rimane comunque ancora aperta. Giocheremo la gara di ritorno ma siamo appena a metà della strada. Sono molto contento del lavoro svolto dai miei giocatori. Salah da Pallone d'Oro? Se dipendesse da me lo dovrebbe vincere. Stasera ha segnato gol straordinari, come la sua partita ed in generale la stagione che sta vivendo".