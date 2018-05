Liverpool, Klopp: "Sfida emozionante, giocheremo il nostro calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro il Real Madrid, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Non abbiamo bisogno di essere freddi, possiamo permetterci di essere emozionati e sensibili per questo match. Ne abbiamo parlato tante volte, sappiamo cosa fare e ce la dobbiamo solo giocare. E' l'ultima gara dell'anno, siamo sfavoriti, siamo molto eccitati ad affrontare una squadra come il Real Madrid. Il piano tattico? Sappiamo cosa fare, dobbiamo giocare il nostro calcio, sappiamo quanto sia complicato affrontare una squadra come il Real Madrid, dobbiamo essere lì dove sarà la palla, giocare il nostro calcio quando ce l'avremo, dobbiamo accettare tutte le squadre che ci porterà questo match e possibilmente vincerle, questo è il piano".