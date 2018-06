Liverpool, l'offerta per Alisson è shock: 57 milioni di sterline

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

57 milioni di sterline. Tanto, scrive Terra in Brasile, il Liverpool sembra pronto a offrire nelle prossime ore per Alisson. La formazione di Jurgen Klopp è in pressing totale per il portiere venticinquenne della Roma e numero uno anche del Brasile di Tite al Mondiale di Russia 2018. Lo stesso Alisson, inoltre, spera di risolvere il rebus futuro prima della kermesse russa.