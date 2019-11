Liverpool-Napoli, i voti ai tecnici: non è boxe, ma ai punti vince Ancelotti

Fonte: inviato a Liverpool

A Klopp non potrebbe interessare come finirebbe un incontro di boxe con Ancelotti, ma ai punti avrebbe vinto il tecnico italiano. L’1-1 strappato dal Napoli a Liverpool è un risultato positivo soprattutto per gli azzurri, ora ancora più di prima padroni del proprio destino in Champions League. La reazione che serviva alla squadra campana.

JURGEN KLOPP 5,5 - Il Napoli è la sua bestia nera, ne abbiamo un’altra conferma. In questa stagione ha perso una sola partita, contro gli azzurri, e ne ha pareggiate due, di cui una sempre con la squadra di Ancelotti. Va sotto e ha il merito di non perdere, ma nonostante l’assedio non trova la chiave per aprire la resistenza degli ospiti.

CARLO ANCELOTTI 6,5 - Palle inattive da registrare. A zona, a uomo, mista: con qualsiasi scelta possibile, non è immaginabile che Mertens si ritrovi a marcare Lovren. Fatto questo appunto, non sarà una sua vittoria, ma di sicuro è un suo pareggio. Il Napoli reagisce, con le qualità che hanno fatto grande il tecnico di Reggiolo: tempra, carattere, grinta. C’è ancora tantissimo da fare, perché il Napoli ha tirato una sola volta in porta e i guai non risolvono in una serata. Ma è stata una bella serata.