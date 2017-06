Liverpool-Salah, manca solo l'offerta giusta alla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trattativa avviata ed accordo col giocatore raggiunto da tempo, Mohamed Salah è ormai sempre più vicino al Liverpool. Manca poco per il trasferimento dell'esterno della Roma al club inglese, che per chiudere adesso deve soltanto formulare l'offerta giusta ed avvicinarsi ulteriormente alla cifra richiesta dai giallorossi, circa 40 milioni. Discussioni che proseguono e per il Liverpool obiettivo sempre più vicino: c'è l'accordo con Salah, manca solo l'offerta giusta alla Roma. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.