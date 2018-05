Liverpool su Alisson. Ma la Roma fa muro: servono 90 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiusi gli affari Coric e Marcano - oggi visite e firma per quest'ultimo -, la Roma continua a essere molto attiva sul mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore il club giallorosso ha dovuto fare i conti con un primo sondaggio del Liverpool per Alisson, considerato dai Reds un rinforzo necessario per la prossima stagione. La risposta del club di Pallotta - riporta l'edizione odeirna del Guardian - è stata molto chiara: accettiamo proposte, ma non scendiamo sotto i 90 milioni di euro per il cartellino. Il che, al momento, dovrebbe scoraggiare sul nascere eventuali pretendenti.