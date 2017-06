Livorno, Spinelli: "Genoa, capisco Preziosi. Ormai il calcio è alta finanza"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ha parlato delle difficili situazioni che si stanno vivendo nel club amaranto e nel Genoa, società a lui storicamente vicina, in un'intervista concessa da Montecarlo ai microfoni di Rai Sport: "Preziosi mi ha invitato a pranzo per spiegarmi quanto sia stanco. Lo sono anche io: quando un presidente non è in sintonia con i tifosi è giusto trovare un'alternativa. Oggi a Briatore ho detto che era l'unico a poter comprare sia Livorno che Genoa, lui si è messo a ridere. Preziosi sta cercando da tutte le parti, e mi auguro che possa arrivargli una proposta per riuscire a mantenere il Genoa in Serie A. Ormai il calcio è diventato alta finanza".