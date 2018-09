Ljajic dimentica Torino: "Non vedo l'ora di tornare a Istanbul"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad una tv serba, il nuovo attaccante del Besiktas Adem Ljajic parla così della fine della sua avventura italiana e dell'inizio di quella turca: "Non voglio parlare dei soldi e dei dettagli contrattuali. Il mio dovere è dare il massimo sul campo e onorare la maglia del Besiktas. Cercherò di sorprendere tutti e dimostrare che i dirigenti del club non hanno sbagliato a investire e puntare su di me. Il Besiktas è una grande squadra: sono arrivato da poco, ma ho già visto tanta qualità. Tutti quanti mi hanno accolto benissimo e non vedo l'ora di tornare a Istanbul, dopo la sosta per la Nazionale e riprendere gli allenamenti. La responsabilità c'è, sono pronto e non mi tiro indietro, non l'ho mai fatto".