Ljajic resta al 100% al Torino: "Non c'è motivo per pensare di andare via"

Adem Ljajic rassicura i tifosi del Torino in merito al suo futuro. Nel corso di una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Serbia ha così risposto alla domanda sul suo futuro: "Ho due anni di contratto e sono felice al Torino. Non c'è alcun motivo per pensare di andare via", ha dichiarato.