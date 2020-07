Lo slalom, il gol, le mani al cielo: ecco il gol di Dybala. La Juve: "Non abbiamo più parole"

Paulo Dybala ha sbloccato la sfida tra Juventus e Torino dopo una manciata di minuti. Slalom in area per l'attaccante argentino, che ha sfruttato nel migliore dei modi l'assist di Cuadrado per portare subito avanti i bianconeri nel punteggio. "Non abbiamo più parole! Altro slalom, poi sempre lui. Ancora lui", ha scritto il club bianconero su twitter. In basso le foto di TMW relative al gol e all'esultanza di Dybala.

