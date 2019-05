© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Manchester United all'assalto di Ivan Rakitic. Il tabloid The Sun parla di una follia di mercato pronta da parte dei Red Devils per arrivare al croato. Per strapparlo pure all'Inter, che segue con forza il giocatore: gli inglesi, infatti, perderanno certamente Ander Herrera diretto al Paris Saint-Germain da svincolato e molto probabilmente Paul Pogba verso Real Madrid o Juventus. Per questo è pronta una super offerta per Rakitic del Barcellona.