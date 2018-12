Lo Young Boys raddoppia contro la Juve: a segno ancora Hoarau

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Young Boys approfitta dello sbilanciamento in avanti della Juventus per aumentare il proprio vantaggio. Ad andare in gol, per il 2-0 a favore degli svizzeri, è ancora una volta il centravanti Hoarau che scatta sul filo del fuorigioco e batte Szczesny con un preciso tiro sul palo sinistro del polacco.