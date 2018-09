Lobotka: "In estate avevo tante offerte. A gennaio potrei partire"

“Valencia-Juve? I bianconeri sono ancora in fase di rodaggio, soprattutto CR7. I gol contro il Sassuolo hanno sbloccato il portoghese... questo fa ben sperare per il futuro”. Così a TuttoMercatoWeb Cristiano Bergodi a proposito della partita di questa sera tra il Valencia e la Juventus....

Ternana, colpo Marilungo per l'attacco: firmerà un biennale

Serie C, rinviate le gare delle squadre interessate al ripescaggio

Bisceglie, sondaggio per il mediano Capece

Serie C, cambiano gli orari di due gare del Girone A

Serie C, Imolese-Albinoleffe finisce a reti bianche

Ternana, biennale per l'attaccante Marilungo

Serie C, squalificato per un turno Cleur dell'Entella

Serie C, Juve U23-Cuneo su Sportitalia. Monza-Renate sulla Rai

L'editoriale sulla C - L'ennesima pagina nera di un'estate da dimenticare

Berlusconi si prende tutto il Monza. E per la panchina pensa a Brocchi

Triestina, Il Piccolo: "Subito cin-cin, cinica come una big"

Piacenza, Franzini: "Siamo al blocco totale, non vedo prospettive serie"

Serie C, Girone A, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Serie C, Girone B, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Serie C, Girone C, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Virtus Francavilla, in arrivo l'ex Akragas Moncada

Serie C, 1^ giornata: Albissola-Olbia 2-3

Altre notizie Serie C

Stanislav Lobotka , centrocampista del Celta Vigo, ha parlato del suo probabile futuro lontano dalla Galizia. Il suo nome nel recente passato è stato avvicinato con forza sia all'Inter che la Napoli: "Avevo offerte da molti club, ma giocherò al Celta almeno fino a metà stagione. Via a gennaio? E' chiaro che tutti i giocatori del Celta vorrebbero misurarsi in grandi club europei. Nel calcio tutti hanno l'ambizione di giocare la Champions League".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy