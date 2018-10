Lombardi assolto per "gravi lesioni" a Cox: 3 anni per disordini violenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è concluso il processo contro Filippo Lombardi, supporter giallorosso coinvolto negli scontri durante Liverpool-Roma, dove il tifoso Reds Sean Cox è stato vittima di un'aggressione. La giuria, dopo 9 nove di consultazione, ha dichiarato l'italiano non colpevole di aver inflitto gravi danni corporali a Cox. Lombardi, tuttavia, è stato condannato a 3 anni di carcere per disordini violenti. Queste le parole del giudice: "Lo scopo di Lombardi era quello di provocare uno scontro violento con i tifosi del Liverpool. Ha avuto un ruolo attivo e, tragicamente, Sean Con ha subìto lesioni catastrofiche, colpito da un altro uomo noto come N40. Cox dopo quai 6 mesi è in un centro di riabilitazione in Irlanda. Durante gli scontri è stato gravemente ferito e non possiamo ignorare questo. Lombardi aveva la cintura in mano ed era a capo di un gruppo aggressivo e intimidatorio dei tifosi della Roma. Martin Cox stava cercando di aiutare il fratello ed è stato preso a calci. Con quelle azioni hanno recato disonore a tutti i tifosi italiani e della Roma. C'erano molte persone innocenti ed è stata una fortuna che non ci siano stati altri feriti. Lombardi voleva uno scontro violento con i tifosi del Liverpool".