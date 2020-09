Longo dopo l'addio al Torino: "La B? Abbiamo rischiato parecchio. Un giorno potrei tornare"

Moreno Longo, ex tecnico del Torino che l'anno scorso ha portato i granata alla salvezza, è tornato a parlare dopo l'addio al Corriere di Torino: "Quanto abbiamo rischiato di andare in B? Parecchio. Con Vagnati abbiamo lavorato per il bene del club, poi ci siamo lasciati nel migliore dei modi e senza rancore. Conosco le dinamiche del calcio. Tornare un giorno al Torino? Non sarei né il primo né l'ultimo a tornare dove è già stato. Sapete tutti quanto sono legato a questa società".