Longo: "Partita da Toro, ma piedi per terra: la matematica non ci dà tranquillità"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino Moreno ha analizzato il successo dei granata contro il Genoa: "Il peso della partita era un peso notevole, sapevamo che vincere oggi ci poteva fare avvicinare al nostro obiettivo. Di conseguenza quando ci sono partite così importanti è giusto che la squadra abbia la percezione della partita che ha vinto. Dobbiamo continuare, perché la matematica non ci dà tranquillità, quindi manteniamo come al solito i piedi per terra. Partita da Toro? Credo proprio di sì, lo spirito è stato quello di una squadra che ha voluto vincere la partita, concreta al momento giusto, creando le occasioni per vincere".