Lucas Leiva: "I laziali tifano Liverpool. All'Olimpico sarò un Reds in più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Roma, Lucas Leiva seguirà con un'attenzione speciale la sfida di questa sera fra Liverpool e Roma. Il centrocampista della Lazio, ex del Liverpool, ha parlato così al sito ufficiale dei Reds: "Sarà una grande sfida, una vera semifinale anche se non diversa da alcune che ho giocato io col Liverpool. Ovviamente la guarderò e tiferò per il Liverpool. Se sarò allo stadio per il ritorno all'Olimpico? Ci sto ancora pensando, spero di poter andare nel settore del Liverpool a guardare la partita e magari portare alcuni amici e mio figlio. Seguiamo ancora il Liverpool, guardiamo ogni gara e la speranza è che possa andare in finale. La Roma? E' in grande fiducia dopo aver vinto contro il Barça, gioca bene e quel successo gli ha dato grande carica. Una buona parte della città sosterrà il Liverpool, i tifosi della Lazio non vogliono vedere i rivali in finale. L'altra parte di Roma è veramente eccitata, per questo dico che sarà una grande semifinale. Come gioca la Roma? E' una squadra aggressiva. Giocano con uno stile simile a quello della Premier League, pressando alto con giocatori molto veloci. Inoltre hanno Dzeko, un grande giocatore per loro. Secondo me comunque il Liverpool ha tutte le caratteristiche per vincere, col City abbiamo visto quanto sia forte ad Anfield. Fare un bel risultato all'andata potrebbe essere la chiave anche in vista del ritorno".