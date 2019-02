Luis Alberto, Correa e il Siviglia nel destino: storie di rivincite e rimpianti

© foto di PhotoViews

Ciro Immobile non convocato per il Siviglia: la notizia era nell’aria già da ieri, oggi è arrivata pure l’ufficialità. Il più temuto ex di giornata non compare nell’elenco dei giocatori scelti da mister Inzaghi per la partita di questa sera contro i biancorossi, in programma all'Olimpico alle 18:55 e valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Un’assenza pesante, pesantissima, che priva la Lazio di ben 15 gol e 7 assist solamente in questa stagione. Ma che gli altri due motivatissimi ex sevillistas avranno il compito di non far rimpiangere. Parliamo, ovviamente, di Joaquin Correa e, soprattutto, Luis Alberto, due talenti che a Siviglia non sono riusciti a lasciare il segno per motivi diversi tra loro.

'El Tucu', ad esempio, in Spagna è cresciuto molto, ma non ha mai fatto il definitivo salto di qualità. Fino a pagare, quest’estate (dopo sole due stagioni) l’avvento in panchina di mister Machin, che lo ha subito escluso dal suo progetto tecnico considerandolo incompatibile con le sue idee di gioco.

Tutt'altra storia per Luis Alberto. Il classe ’92 è un canterano e pure un tifoso del Siviglia, club che non ha avuto però alcuna esitazione dinanzi all’offerta presentata dal Liverpool nel 2013 (quasi otto milioni di euro). Lo stesso club che, adesso, vuole invece riportarselo a casa il prima possibile per affidargli le chiavi del proprio centrocampo. Tra insuccessi, rivincite e rimpianti, Lazio-Siviglia non sarà certo una sfida come le altre per Correa e Luis Alberto.