Durante la conferenza stampa di Luis Enrique, tornato alla guida della Spagna, il commissario tecnico ha voluto ringraziare anche i tifosi della Roma per la loro vicinanza durante il periodo buio che lo ha costretto a lasciare le Furie Rosse: "Ringrazio tutto il mondo del calcio, e non solo, per l'appoggio in un periodo difficile. L'appoggio che ho sentito e il rispetto dei media da tutte le persone... ha avuto un peso. Ha avuto un peso anche il minuto di silenzio sui campi, compreso quello della Roma. I tifosi mi sono stati vicini anche se a Roma sono stato solo un anno e non è neanche andata bene. Non lo dimenticherò mai".