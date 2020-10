Luis Suarez si sbilancia sul futuro di Messi: "Resterà al Barcellona solo con un'altra dirigenza"

'Pistolero' continua a parlare del futuro del suo grande amico

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Avrebbero dovuto rispettare la sua decisione. Per rispetto del rapporto che ho con Leo, non voglio dire di cosa abbiamo parlato in quel momento, ma ha vissuto una situazione difficile e complicata. Voleva andarsene e il club non voleva che partisse". Luis Suarez, fra un impegno e l'altro con la nazionale dell'Uruguay, continua a parlare del suo ex compagno, e ancora grande amico, Lionel Messi, con il quale ha giocato nel Barcellona. Questa volta il 'Pistolero' si è concesso alle telecamere di Espn. "Ho cercato di sostenerlo, prendermi cura di lui e farlo distrarre un po' - dice ancora Suarez -. Messi in un'altra squadra? Potrebbe esserci la possibilità che Leo giochi per un altro club, ma se sarà nuovamente a suo agio e arriva un altro consiglio direttivo, resterà al Barcellona. In caso contrario, da amico, lo appoggerò e sarò ugualmente al suo fianco". (ANSA).