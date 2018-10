Lukaku: "Vogliamo sfidare la Juve. CR7 è un modello per chiunque"

Fonte: Inviato a Manchester

Una conferenza stampa stringata e che forse riflette lo stato dello spogliatoio del Manchester United. È quella che ha offerto Romelu Lukaku, centravanti dei Red Devils, alla vigilia della gara di domani contro la Juventus: "Sappiamo che è una grande partita, non vediamo l'ora di giocarla”.

Interrogato su Cristiano Ronaldo, però, l’attaccante classe ’93 non fatica a definirlo un modello: “Basta vedere come gioca le partite, qualsiasi partita. È un modello per qualsiasi giovane giocatore voglia diventare un campione”.