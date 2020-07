Lunedì riunione Lega Serie A: valutazione sulla sospensione del contratto di licenza di Sky

vedi letture

Per lunedì prossimo, 13 luglio, è stata convocata l'assemblea di Lega Serie A, in videoconferenza alle 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda. All'ordine del giorno la cosa più importante è senza dubbio l'aggiornamento riguardante Sky: ci sarà una valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell'esecuzione del Contratto di Licenza dei diritti audiotelevisivi 2018-2021.