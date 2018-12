Lyanco: "Aspettavo da un anno questo momento. Torino? Una famiglia"

Fonte: http://torinofc.it

Al termine del match, il difensore Lyanco ha commentato così il suo rientro in campo dopo l'infortunio: "Ero ansioso per questa partita, era quasi un anno che non giocavo. Ho lavorato tanto per meritarmi questa opportunità e penso di averla sfruttata bene, per questo sono felice del ritorno in campo. Ci tenevo veramente a tornare a giocare con i miei compagni e davanti ai nostri tifosi. Inoltre, tra una settimana circa diventerò papà, sono felicissimo anche per questo.I miei compagni in difesa? Stiamo lavorando tutti bene. Chi gioca lo fa al meglio. Qua al Toro siamo una grande famiglia".