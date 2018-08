Machis sfreccia a destra: è lui il crea-occasioni del primo turno

Tra le statistiche curiose di questo turno di Serie A spicca anche la prova dell'esordiente Darwin Machis: il 25enne arrivato dal Granada ha impressionato già al suo esordio con la maglia dei bianconeri, creando cinque chiare occasioni grazie alle sue grandi qualità in accelerazione. Pur non brillando per concretezza, il venezuelano ha fatto passare una serata difficile all'esperto Gobbi, spesso costretto a chiedere il raddoppio per frenare l'esuberanza dell'avversario.