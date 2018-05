Madragora: "L'Italia è un sogno. Studio Pirlo, De Rossi e Marchisio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, in prestito al Crotone nell'ultima stagione, Rolando Mandragora ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro azzurro: "È sempre bello indossare la maglia azzurra anche perché è la mia prima volta in Nazionale maggiore. Questo per me è un sogno che si avvera, ma devo sempre fare bene per continuare a meritarla. Il ct Mancini è la persona giusta con cui ripartire. A lui piace stare con noi ragazzi. Ci sta trasmettendo le sue idee, anche se il tempo a disposizione è poco. Comunque saranno i risultati e le prestazioni dare il verdetto finale. Dipendesse da noi, non faremmo aspettare la gente per la rinascita, ma per un processo di crescita è naturale che occorra tempo. Spogliatoio? C'è un clima sereno, Mancini ha riportato entusiasmo e Balotelli ci ha portato l'allegria giusta. È sempre bene accetto nel gruppo e ha meritato la convocazione. Spero che possa tornare a fare gioire il popolo italiano. L'obiettivo per la svolta è quello di far ritrovare entusiasmo alla gente, i risultati arriveranno con il tempo. I riferimenti? Vorrei tanto assomigliare a Pirlo, De Rossi o Marchisio, ma non seguo un vero e proprio modello. Cerco di prendere le cose migliori che hanno mostrato nelle loro carriere. Futuro? Sono di Napoli e con la mia città ho un rapporto bello, perché ci sono nato e ci ho vissuto fino a 14 anni, ma non sono tifoso partenopeo. Per l'avvenire, faremo il punto insieme alla Juventus e vedremo quale sarà il percorso migliore di crescita da seguire. Spero che quella appena terminata sia stata la stagione della svolta. L'anno scorso sono stato lontano per tutto l'anno per l'infortunio al piede, stavolta col Crotone ho giocato tanto e devo ringraziare il club calabrese. Crotone in B? Ho pianto per la retrocessione. Penso che la città, i tifosi e la società non meritassero la B. Emotivamente mi hanno lasciato tanto".