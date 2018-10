Magnanelli: "Sassuolo senza limiti. Berardi un mondo ancora da scoprire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' da Francesco Magnanelli, leader del Sassuolo che ha recentemente rinnovato il contratto fino a giugno 2021: Capitano del club neroverde e recordman di presenze, Magnanelli veste la casacca del club di patron Squinzi dal 2005: "Quando arrivai non sapevo nemmeno dove fosse Sassuolo, mi accolsero come se non fosse arrivato uno che faceva il calciatore, per un po' mi hanno chiamato Massimo", ha detto il centrocampista del Sassuolo che prosegue. "Dopo l'ultimo contratto firmato Squinzi mi ha ringraziato di aver allungato il contratto. Lui a me, capito? Quando andammo in A, il giorno del suo compleanno, lo chiamai subito: era commosso. Persona meravigliosa. Berardi? E' un mondo ancora da scoprire: a 22 anni ha fatto 50 gol in Serie A, poi le pressioni magari lo hanno attorcigliato. La Nazionale gli farà bene, ha bisogno di sentirsi importante. E' e sarà grande".

Sugli obiettivi stagionali: "Mi piace la gente ambiziosa e di sostanza: Squinzi è questo. Abbiamo tecnica, voglia di stupire, fame, idee tattiche. Possiamo essere senza limiti, ecco".