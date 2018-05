Mahrez, Di Maria, Thauvin. Inter, tre sogni per sostituire Candreva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter come noto dovrà cercare di fare cassa entro il 30 giugno per rispettare i parametri dettati dalla UEFA, poi però Ausilio potrà pensare agli acquisti. E i sogni nerazzurri sono sostanzialmente tre, secondo Tuttosport. La priorità è trovare un esterno che possa fare il titolare al posto di Candreva: il preferito sarebbe Riyad Mahrez, ma il Leicester lo valuta 70 milioni ed il Manchester City è in nettissimo vantaggio. Quindi Angel Di Maria, già obiettivo concreto lo scorso anno. L'ultimo nome è quello di Florian Thauvin, ma anche in questo caso le difficoltà non sono poche soprattutto considerando la ferma volontà dell'OM di non cedere il proprio talento.