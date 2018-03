Maicon: "Ora l'Inter pensi gara dopo gara. La mia squadra perfetta"

© foto di Giacomo Morini

Lunga e interessante intervista concessa ai taccuini della Gazzetta dello Sport da Maicon, ex terzino brasiliano che ha ripercorso la sua avventura all'Inter: "Quello era un mondo perfetto, bastava guardarsi negli occhi. Con troppe parole non si va da nessuna parte, servono i fatti. Mancini ha ricostruito l'Inter, tecnicamente e mentalmente, ha proprio rifatto tutto. Anche a livello societario. Mourinho ha dato il tocco finale, ha messo la ciliegina. È stato il migliore con cui io abbia mai lavorato".

Nel corso dell'intervista Maicon ha parlato anche dell'Inter attuale: "Più che alla corsa Champions, adesso l'Inter deve pensare gara dopo gara, senza il pensiero dell’obiettivo finale. Un passo alla volta. La Serie A è difficilissima, anche se giochi contro gli ultimi, lo testimoniano certe partite di quest’anno".