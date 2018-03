Malacia la speranza Orange che piace a Roma e Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

L'Olanda è da tempo in cerca di un nuovo, grande e definitivo interprete per il ruolo di terzino sinistro. Nathan Aké, titolare contro la Romania nell'ultima amichevole, è più adattato che naturale, visto che nasce come centrale e lì ha giocato al Chelsea nell'Academy e ora col Bournemouth. Daley Sinkgraven, ventiduenne dell'Ajax, è uno dei più accreditati per prendere il ruolo in futuro. Marvin Zeegelaar del Watford ha ventisei anni e non è mai esploso. Daley Blind, pur di altissimo livello, è ancora un ibrido che come terzino sinistro sembra adattato e come centrale a due non regge il confronto fisico. Jetro Willems non ha rispettato le premesse dei tempi del PSV Eindhoven, Ridgeciano Haps del Feyenoord è nome discreto ma in casa del club di Rotterdam sta crescendo uno dei migliori interpreti del ruolo. Forse non solo in Olanda ma anche d'Europa come Tyrell Malacia. Classe 1999, ha giocato anche in Champions League contro il Napoli e in Eredivisie ha già diversi caps. Al Feyenoord dall'età di nove anni, il terzino sinistro con origini di Curaçao è stato visionato sia dalla Roma che dalla Fiorentina. Gran corsa, dribbling e dinamismo, è abilissimo nel contenimento mentre in fase di cross deve migliorare. Tecnicamente, l'Olanda è la terra giusta mentre tatticamente gli osservatori lo considerano uno da Italia. Mentre gli Orange sperano di avere, finalmente, un grande interprete nel ruolo per il domani.

Data di nascita: 17 agosto 1999

Squadra di appartenenza: Feyenoord

Scadenza di contratto: 2019

Squadre interessate: Roma, Fiorentina