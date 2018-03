Malagò: "Ben vengano gli investimenti stranieri nel nostro calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, intervistato da Rai Sport, ha parlato così dei capitali stranieri nel calcio italiano: "Bisogna essere matti per fingere di non vivere questo momento storico. Presumo che durerà a lungo, probabilmente non vivremo abbastanza per vederlo. Voglio dire che gli stranieri si comprano tutto, anche se noi italiani allo stesso tempo stiamo acquistando all'estero. E' normale. Questo avviene anche nel calcio, che dà grande visibilità ed è un mondo pieno di appassionati. Giustamente e sentimentalmente vorremmo le società come le vedevano i nostri nonni, ma sono quasi sempre quotate in borsa, sono SpA e società di capitali. Ben venga l'inserimento di capitali stranieri nel calcio italiano dunque. Poi è chiaro che tutti vorremmo un investitore presente, intelligente e trasparente. Ci sono però delle situazioni in cui andrebbe fatta qualche riflessione in più".