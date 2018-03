Malagò sull'Italia: "Di Biagio scelta naturale. Futuro? Tante variabili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del CONI Giovanni Malagò intervistato da Rai Sport ha parlato del nuovo costo dell'Italia: “Credo che sia logico, naturale, che l'allenatore dell'Under 21 abbia la responsabilità di guidare la nazionale maggiore in queste due gare importanti contro avversarie di livello. Queste amichevoli capitano in un momento della stagione in cui, per fortuna o per sfortuna dipende dai punti di vista, possiamo permetterci di fare queste prove e poi vedremo cosa succederà. Sono sicuro che Di Biagio vorrà mostrare di cosa è capace, ma ci sono allenatori attualmente sotto contratto con vari club da valutare e con cui sondare a fine stagione la disponibilità a sedere sulla panchina azzurra. L'unica cosa certa è che al momento chi fa ipotesi si sbaglia, perché ci sono troppe variabili da considerare”.